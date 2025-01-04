Боец Курлынов сообщил, что перед отходом из Новооленовки ВСУ подорвали дома

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед отходом из населенного пункта Новооленовка в ДНР уничтожили всю инфраструктуру и взорвали жилые дома. Об этом рассказал боец ВС России Антон Курлынов, сообщили в Минобороны.

«Местные рассказали, что, уходя, ВСУ просто взрывали дома и подвалы. Просто разрушали всю инфраструктуру», — сказал он.

Военный добавил, что силы ВСУ очень редко вступают в стрелковый бой, стараясь его избегать.

Курлынов добавил, что Новооленовку брали в штатном режиме, российские войска действовали слажено.

30 декабря в Минобороны РФ в своей сводке сообщило, что группировка войск ВС РФ «Центр» заняла Новооленовку, а также нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Воздвиженка, Даченское и Песчаное ДНР.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новотроицкое в Донецкой народной республике.

Ранее российские военные взяли под контроль крупнейшее месторождение лития на Украине.