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ВС РФ захватили крупнейшее на Украине месторождение лития

«РГ»: российские военные взяли под контроль крупнейшее месторождение лития
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России взяли под свой контроль Шевченковское месторождение лития, которое являлось крупнейшим на Украине и одним из богатейших в Европе. Об этом сообщает «Российская газета».

Ведущий специалист комиссии по экономике и промышленности Евросоюза Арнольд Ренингард заявлял, что запасов Шевченковского месторождения лития должно было хватить на все нужды ЕС до 2050 года и требовал не допустить перехода месторождения под контроль РФ.

Шевченковское литиевое месторождение открыто в 1982 году Новомосковской ГРЭ КП «Южукргеология». Площадь месторождения 0,8 квадратных километра, мощность перекрывающих осадочных пород 70-130 м, запасы подсчитаны до глубины 500 м.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отложил до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа подписание с Вашингтоном соглашения о сотрудничестве в сфере добычи и переработки полезных ископаемых.

Ранее Зеленский предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России.

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