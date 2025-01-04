В ШОС рассказали, какой характер носят совместные военные учения

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев заявил РИА Новости, что совместные военные учения стран-участниц организации носят исключительно антитеррористический характер.

«В ШОС проводятся совместные пограничные операции, антитеррористические учения. Проводятся и военные учения, но они имеют исключительно антитеррористический характер», — поделился Ермекбаев.

До этого Ермекбаев говорил, что государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рассматривают вопрос либерализации визового режима между странами-членами.

Генсек организации подчеркнул, что сотрудничество в туристической сфере является важным направлением работы ШОС.

Накануне Ермекбаев заявил, что страны Шанхайской организации сотрудничества все еще обсуждают создание единой валюты. Он добавил, что платежные системы стран ШОС в данный момент уже плотно связаны с другими валютами.

Ранее в Бразилии назвали бессмысленными угрозы Трампа странам БРИКС.