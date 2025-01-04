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Беженец сообщил о немецких артиллеристах в ДНР

Беженец Дорош: в Часовом Яре заметили немецких артиллеристов
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Reuters

В Часовом Яре Донецкой народной республики находились артиллеристы из Германии. Об этом заявил житель города Валерий Дорош в беседе с РИА Новости.

«Немцы были, кричали все время. У них там пушки стояли», — отметил он.

Дорош подчеркнул, что иностранные военнослужащие «все время разговаривали на немецком», передвигались на военном автомобиле Hammer и располагали орудия возле жилых домов.

16 декабря сообщалось, что иностранцы в военной форме, в частности поляки, на Кураховском направлении встречаются чаще, чем военнослужащие украинской армии. По словам российского военного с позывным «Парыга», уровень подготовки у иностранцев выше, чем у украинцев. Кроме того, представители других государств, выступающие на стороне ВСУ, стараются сопротивляться, в отличие от украинских бойцов, которые сдаются в плен.

До этого исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что в зоне проведения спецоперации в общей сложности было ликвидировано около 6,5 тысячи иностранных военных, сражающихся на стороне ВСУ. По ее словам, всего в ВСУ вступило 15 тысяч иностранцев, большинство из них приехали из Польши, США и Грузии. Жданова добавила, что многие иностранные военные принимают решение об участии в боевых действиях «из-за русофобии».

Ранее пленный заявил, что ВСУ берут в свой состав всех иностранцев из-за нехватки людей.

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