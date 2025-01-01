Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский военный рассказал о работе элитного подразделения БПЛА под Красноармейском

Военный ВСУ Алекс: под Красноармейском работает элитное подразделение БПЛА ВС РФ
close
Виктор Антонюк/РИА Новости

Под Красноармейском (Покровск — украинское название) действует элитное российское подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Судный день». Об этом рассказал офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в Telegram-канале.

По его словам, FPV-дроны способны работать на расстоянии более 20 км и атаковать логистические маршруты украинской армии.

На этой неделе военнопленный ВСУ Александр Северенник рассказал ТАСС, что украинское командование не обеспечивает прикрытие своих подразделений на Красноармейском направлении. Из-за этого украинские бойцы попали в российский плен.

29 декабря сообщалось, что украинские подразделения покинули позиции в поселке Шевченко под Красноармейском.

Город Красноармейск, переименованный Киевом в Покровск в 2016 году, является важным промышленным центром Донбасса, а также логистическим узлом для украинских войск. Вооруженные силы России ведут наступление на город с лета 2024 года.

Ранее на Западе раскрыли, какой город освободит Россия после Красноармейска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами