Под Красноармейском (Покровск — украинское название) действует элитное российское подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Судный день». Об этом рассказал офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в Telegram-канале.

По его словам, FPV-дроны способны работать на расстоянии более 20 км и атаковать логистические маршруты украинской армии.

На этой неделе военнопленный ВСУ Александр Северенник рассказал ТАСС, что украинское командование не обеспечивает прикрытие своих подразделений на Красноармейском направлении. Из-за этого украинские бойцы попали в российский плен.

29 декабря сообщалось, что украинские подразделения покинули позиции в поселке Шевченко под Красноармейском.

Город Красноармейск, переименованный Киевом в Покровск в 2016 году, является важным промышленным центром Донбасса, а также логистическим узлом для украинских войск. Вооруженные силы России ведут наступление на город с лета 2024 года.

Ранее на Западе раскрыли, какой город освободит Россия после Красноармейска.