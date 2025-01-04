Президент Украины Владимир Зеленский пытается интуитивно рассказать, как закончится конфликт на территории его страны. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube-канале.

«Он всегда был осторожен в своих словах, всегда был оптимистичен и позитивен, но когда дело доходит до этого, он начинает запинаться, заикаться, он буквально обрывается на полуслове», — сказал офицер, комментируя сообщения, согласно которым Зеленский растерялся после вопроса об окончании конфликта.

По словам Дэвиса, подобная реакция Зеленского говорит о том, что он интуитивно не хочет врать. При этом, как отметил отставной подполковник, президент Украины не хочет публично признавать территориальные потери.

Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что перспектива завершения конфликта в Украине в 2025 году зависит не только от России, но и от США. По словам депутата, утверждения журналистов немецкого издания Bild о том, что Москва стремится завершить военные действия к выборам 2026 года, кажутся странными.

Ранее депутат Рады потребовал жестких мер против Зеленского.