Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Смоленской областью сбили два беспилотника ВСУ

Анохин: два беспилотника ВСУ уничтожили над Смоленской областью
close
Inna Varenytsia/Reuters

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над территорией Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Уважаемые смоляне! На территории Сафоновского и Ершичского районов силами Министерства обороны РФ пресечена атака 2 БПЛА ВСУ», — написал глава региона.

Анохин добавил, что, по предварительным данным, в результате произошедшего разрушений и пострадавших нет. Губернатор Смоленской области призвал жителей обратиться в экстренные службы в случае обнаружения беспилотников на земле.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в небе над регионом сбили реактивный беспилотник ВСУ. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте происшествия организовали работу экстренных и оперативных служб.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские войска атаковали дом, который он осматривал. Беспилотник удалось сбить из стрелкового оружия.

Ранее под Воронежем произошло возгорание из-за обломков БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами