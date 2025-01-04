Над Смоленской областью сбили два беспилотника ВСУ

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над территорией Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Уважаемые смоляне! На территории Сафоновского и Ершичского районов силами Министерства обороны РФ пресечена атака 2 БПЛА ВСУ», — написал глава региона.

Анохин добавил, что, по предварительным данным, в результате произошедшего разрушений и пострадавших нет. Губернатор Смоленской области призвал жителей обратиться в экстренные службы в случае обнаружения беспилотников на земле.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в небе над регионом сбили реактивный беспилотник ВСУ. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте происшествия организовали работу экстренных и оперативных служб.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские войска атаковали дом, который он осматривал. Беспилотник удалось сбить из стрелкового оружия.

Ранее под Воронежем произошло возгорание из-за обломков БПЛА.