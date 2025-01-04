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В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадал мужчина

Гладков сообщил о пострадавшем из-за атаки ВСУ мужчине в Белгородской области
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В селе Прелестное Прохоровского района Белгородской области из-за атаки Вооруженных сил Украины пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Прохоровским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько воздушных целей. В селе Прелестное ранен мужчина», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:48 по московскому времени.

Мужчина получил осколочное ранение ноги, ему оказала помощь бригада скорой медицинской помощи. Госпитализация не потребовалась, уточнил Гладков.

Кроме того, в одном из частных домовладений из-за осколков получили повреждения фасад, окна и забор, а также автомобиль, продолжил губернатор.

«В поселке Прохоровка есть повреждения на линии электропередач — на нескольких улицах временно отсутствует уличное освещение. В селе Михайловка в частном домовладении поврежден газопровод и посечен забор», — добавил Гладков.

Глава региона не конкретизировал, какие именно воздушные цели были сбиты.

Незадолго до этого сообщалось, что в Белгородской области объявляли ракетную опасность. О ее отмене Гладков проинформировал в 0:01 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что на Украине заканчиваются запасы западных ракет.

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