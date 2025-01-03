Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии раскрыли главный недостаток разрабатываемой Украиной ракеты

The Telegraph: разрабатываемая Украиной ракета «Трембита» имеет низкую точность
close
Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ракета «Трембита», которая в настоящее время разрабатывается Украиной для ударов по территории России, имеет низкую точность. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

«Трембита» — это не ATACMS, Storm Shadow или SCALP-EG. У нее нет полезной нагрузки американского боеприпаса, проникающей силы британских и французских боеприпасов и точности всех трех», — говорится в материале.

Авторы отметили, что главным преимуществом нового украинского снаряда является его низкая стоимость. Так, одна ракета ATACMS стоит более $1 млн. По данным журналистов, на эти деньги можно произвести 50–60 или более «Трембит».

О разработке «Трембита» в конце декабря сообщал британский журнал The Economist. Сами создатели уже назвали свое изделие «бомж-ракетой». Каковы тактико-технические характеристики перспективной украинской ракеты и можно ли создать уникальное оружие в гараже — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее эксперт оценил возможности Украины создать ракету, способную долететь до Москвы.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами