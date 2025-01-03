В Британии раскрыли главный недостаток разрабатываемой Украиной ракеты

Ракета «Трембита», которая в настоящее время разрабатывается Украиной для ударов по территории России, имеет низкую точность. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

«Трембита» — это не ATACMS, Storm Shadow или SCALP-EG. У нее нет полезной нагрузки американского боеприпаса, проникающей силы британских и французских боеприпасов и точности всех трех», — говорится в материале.

Авторы отметили, что главным преимуществом нового украинского снаряда является его низкая стоимость. Так, одна ракета ATACMS стоит более $1 млн. По данным журналистов, на эти деньги можно произвести 50–60 или более «Трембит».

О разработке «Трембита» в конце декабря сообщал британский журнал The Economist. Сами создатели уже назвали свое изделие «бомж-ракетой». Каковы тактико-технические характеристики перспективной украинской ракеты и можно ли создать уникальное оружие в гараже — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее эксперт оценил возможности Украины создать ракету, способную долететь до Москвы.