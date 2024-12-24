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Эксперт оценил возможности Украины создать ракету, способную долететь до Москвы

Военэксперт Козюлин: Украина может создать ракету при помощи Запада
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John Hamilton/AP

Учитывая советский задел, доставшийся Украине, а также западную помощь, нельзя исключать, что страна ведет разработку собственных дальнобойных ракет. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«В наследство от СССР Украине досталась хорошая ракетная промышленность. Именно там, кстати, когда-то разрабатывался комплекс «Сатана», а также ракеты «воздух-воздух», — напомнил Козюлин.

Он также отметил, что украинским специалистам удалось разработать ракету «Нептун», которая применялась противником в ходе нынешнего конфликта.

России, по мнению эксперта, стоит подключить разведку и наносить превентивные удары по возможным местам производства оружия.

Как сообщил британский журнал The Economist, на Украине предпринимают попытки создать ракету «Трембита», которая будет способна достичь Москвы. Сами создатели уже назвали свое изделие «бомж-ракетой». Каковы тактико-технические характеристики украинской разработки и можно ли создать уникальное оружие в гараже — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее «Калашников» освоил выпуск новой модификации ракеты «Вихрь-1».

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