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ВС РФ применяют собак для борьбы с дронами

ЦКБР: ВС РФ применяют собак для предупреждения атак дронов в зоне СВО

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Российские военные используют служебных собак для раннего предупреждения атак БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. Острый слух позволяет животным обнаруживать аппараты независимо от моделей и частот, на которых те летят, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.

«Собаки на СВО не просто дополнительные бойцы на довольствии, но и охрана, поиск и эвакуация раненых, разведчики и саперы. А в реалиях современной войны они освоили еще одну профессию и стали специалистами по раннему обнаружению дронов врага», – сказал Кузякин.

Отмечается, что после обнаружения беспилотников собаки лаем показывают его направление. Животные реагируют, как на дроны-разведчики, летающие на большой высоте, так и на низколетящие корректировщики, подчеркнул глава ЦКБР.

До этого первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с «Газетой.Ru» назвал «необдуманным и безответственным» предложение идею отправлять бездомных собак в зону СВО. Бурматов отметил, что в зоне боевых действий служат животные, «прошедшие огромную кинологическую школу».

Ранее россиянам объяснили, как определить у собаки проблемы с психикой.

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