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Стало известно о ликвидации начштаба ВСУ «Запад»

«Военное дело»: уничтожен начштаба ВСУ «Запад» Александр Селецкий
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Телеграм-канал «Херсонский Вестник»

На Украине был уничтожен начальник штаба командования украинских войск «Запад» полковник Александр Селецкий. Об этом пишет Telegram-канал «Военное дело».

«Ликвидирован начальник штаба оперативного командования ВСУ «Запад», полковник Александр Селецкий», — говорится в сообщении.

Подробности уничтожения военачальника не уточняются.

Утром 1 января сообщалось о взрывах в Киеве, после которых стало известно, что национальный банк Украины получил повреждения.

Позднее депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что украинскую столицу атаковали беспилотники ВС РФ, которые «почти попали в офис президента Украины». По ее словам, это произошло из-за того, что в Киеве до сих пор не создали эшелонированную систему противовоздушной обороны.

2 января спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подтвердил факт удара по правительственному кварталу.

Ранее сообщалось, что российские военные фактически уничтожили группировку ВСУ южнее Курахова.

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