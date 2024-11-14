В одиночку отбивавший атаки ВСУ разведчик рассказал, как предлагал противнику сдаться

Разведчик-сапер Вооруженных сил России Закарья Алиев, в течение трех недель в одиночку отбивавший атаки украинской армии на Запорожском направлении, предлагал противнику сдаться. Об этом пишет РИА Новости.

«Я им кричал: либо сдавайтесь, либо я нападаю», — рассказал Алиев.

От бойцов Вооруженных сил Украины подобных предложений не было, подчеркнул он.

«Они шмаляли», — уточнил разведчик.

Алиев отметил, что три недели в одиночку оборонял опорный пункт, ранее взятый российской штурмовой группой. ВСУ бомбили туннели, по которым он передвигался, но в итоге ему удалось найти «очень крепкий блиндаж, который они не смогли никак разбить». Позже разведчика эвакуировали и доставили в госпиталь.

12 ноября сообщалось, что Алиев втайне от матери ушел на специальную военную операцию. Он сказал ей, что работает охранником. Однажды боец прислал матери свое фото в военной форме, объяснив, что камуфляж ему якобы выдали на работе. Позже мать Алиева получила сообщение, что ее сын в госпитале.

Ранее боец из Якутии в одиночку уничтожил 27 солдат ВСУ и получил звание Героя России.