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Минобороны сообщило о сержанте, уничтожившем группу солдат ВСУ

Минобороны РФ: боец Адаев в одиночку уничтожил группу солдат ВСУ в зоне СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Командир мотострелкового отделения Арген Адаев отразил атаку ВСУ на российский опорный пункт, в одиночку уничтожив группу противника. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что во время боя сержант выявлял расположение противников, пути их подхода и огневые точки, а затем руководил действиями своих подчиненных. Сам военный вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающим украинским солдатам и лично уничтожил целую группу противника, которая пыталась атаковать с фланга.

До этого сообщалось, что в ДНР на территории Кураховской теплоэлектростанции (ТЭС) началась зачистка от военнослужащих украинской армии. По данным силовиков, группировка ВСУ в Курахове полностью заблокирована.

29 декабря сообщалось, что российские бойцы прорвались в последнюю крепость украинских бойцов в Курахово — тепловую электростанцию (ТЭС). По данным военкоров, ТЭС — это один из последних оплотов противника, после взятия которого город должен быть вскоре полностью освобожден.

Ранее ВС РФ взяли штурмом админздания ТЭС в Курахово.

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