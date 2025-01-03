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ВСУ обстреляли брянское село

Богомаз: ВСУ совершили минометный обстрел села Кирилловка Климовского района
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Reuters

Вооруженные силы Украины с помощью миномета обстреляли село Кирилловка в Климовском районе Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в результате террористической атаки один мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью.

Богомаз выразил соболезнования родным сельчанина. Он также пообещал, что семье будет оказана вся необходимая помощь.

Сейчас оперативные и экстренные службы работают на месте инцидента.

Накануне ВСУ ударили ракетами по селу Ивановское в Курской области. Один из ударов пришелся на здание Дома Культуры. Пострадала сотрудница ДК — она получила сотрясение мозга и была госпитализирована.

Кроме того, осколками были посечены стены и выбиты окна в школе-интернате, отделении почты, торговом центре. Помимо этого, случился незначительный обрыв одного участка газовой трубы.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подчеркивал, что ВСУ ударили исключительно по мирным гражданским объектам населенного пункта.

Ранее стало известно, что польские наемники поселились в доме семьи из Суджи.

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