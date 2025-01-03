Сбитые украинские дроны повредили инфраструктуру в Воронежской области

Гусев: в Воронежской области два предприятия повреждены при падении БПЛА ВСУ

В Воронежской области два предприятия получили повреждения в результате падения нескольких беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, в результате инцидента никто не пострадал, при этом на двух на предприятиях были зафиксированы незначительные повреждения. На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы.

Также Гусев призвал граждан не снимать на камеру места падения беспилотников и работу противовоздушной обороны, поскольку эти материалы могут быть использованы противником в своих целях.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны в течение недели сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины и 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.