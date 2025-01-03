В Сумах произошли взрывы

На Украине сообщили о повторных взрывах в Сумах

В Сумах повторно произошли взрывы после утренних ударов российской армии по военным объектам в районе города. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Сумах снова слышны звуки взрывов», — заявили в эфире.

На данный момент, по информации украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской, Киевской и Черниговской областях Украины действует воздушная тревога.

До этого взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги.

Всего, по данным Минобороны РФ, ВС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине в 2024 году.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее удар беспилотника по правительственному кварталу в Киеве сняли на видео.