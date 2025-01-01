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Пленный ВСУ рассказал, что украинские мобилизованные моют одноразовую посуду

Пленный ВСУ Бураков: мобилизованных заставляют мыть одноразовую посуду
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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Пленный солдат ВСУ Глеб Бураков рассказал, что украинских мобилизованных заставляют мыть одноразовую посуду. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Буракова мобилизовали из Николаева 17 октября, после чего он отучился в училище в Кировоградской области в течение 35 дней.

«Было холодно, антисанитария… Нам вынесли одноразовые подносы. Ну и пацаны говорят: «О, класс, нам будут каждый день выносить одноразовые подносы», так вот нет, мы мыли их до конца служебного срока», — поделился военнопленный.

Он уточнил, что некоторые покупали металлические тарелки и ложки.

До этого Минобороны РФ сообщало, что вернувшиеся 30 декабря из плена российские военные позвонили родным.

На кадрах видно, как военные общаются со своими семьями. Один из них похвастался, что скоро будет дома. Другой поинтересовался, как дела у детей. Третий признался, что до сих пор не верит в свое возвращение.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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