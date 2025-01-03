Губернатор рассказал о последствиях атаки на Волгоградскую область

Губернатор Бочаров: при атаке БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал

При атаке БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале.

«Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», — рассказал чиновник.

Отмечается, что беспилотник Вооруженных сил Украины был сбит силами противовоздушной обороны в Городищенском районе.

До этого министерство обороны сообщило, что силы ПВО РФ за ночь сбили 22 дрона над шестью регионами России.

Десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, по четыре БПЛА сбиты над территориями Орловской и Ростовской областей, два – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Волгоградской и Липецкой областей.

26 декабря дрон упал на территории предприятия в Волгоградской области. Пожара не возникло. Из людей никто не пострадал.

Ранее эксперт заявил, что РФ усовершенствовала применение дронов на СВО в 2024 году.