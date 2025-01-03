Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор рассказал о последствиях атаки на Волгоградскую область

Губернатор Бочаров: при атаке БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал
close
Inna Varenytsia/Reuters

При атаке БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале.

«Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», — рассказал чиновник.

Отмечается, что беспилотник Вооруженных сил Украины был сбит силами противовоздушной обороны в Городищенском районе.

До этого министерство обороны сообщило, что силы ПВО РФ за ночь сбили 22 дрона над шестью регионами России.

Десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, по четыре БПЛА сбиты над территориями Орловской и Ростовской областей, два – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Волгоградской и Липецкой областей.

26 декабря дрон упал на территории предприятия в Волгоградской области. Пожара не возникло. Из людей никто не пострадал.

Ранее эксперт заявил, что РФ усовершенствовала применение дронов на СВО в 2024 году.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами