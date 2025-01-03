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МО РФ сообщило о 22 сбитых дронах в нескольких регионах

МО: силы ПВО РФ за ночь сбили 22 дрона над шестью регионами России
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Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Силы ПВО (противовоздушной обороны) РФ за ночь сбили 22 дрона над шестью регионами России. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, по четыре БПЛА сбиты над территориями Орловской и Ростовской областей, два – над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Волгоградской и Липецкой областей», — говорится в публикации министерства.

До этого сообщалось, что в ДНР сорвали 72 атаки украинских беспилотников в новогодние праздники.

72 БПЛА были сбиты над Донецком и Макеевкой.

Одной из целей украинских атак была узловая подстанция, которая питает ближайшие районы указанных городов и промышленные предприятия. ФСБ утверждает, что ВСУ запустили в сторону гражданского инфраструктурного объекта беспилотник самолетного типа, который нес на себе более 15 кг взрывчатого вещества. Целью этого действия было оставить обычных людей без света в канун Нового года.

Ранее эксперт заявил, что РФ усовершенствовала применение дронов на СВО в 2024 году.

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