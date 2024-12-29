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Российские войска обратились к бойцам ВСУ из-за сброшенного под Работино флага

Бойцы ВС РФ обратились к военным ВСУ, скинувшим флаг Украины под Работино
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие обратились к бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сбросили флаг своей страны в районе села Работино в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«ВСУшники, вам не надоело еще свои тряпки везде с дронов разбрасывать?! Мы устали ими полы протирать», — приводит канал обращение военных Вооруженных сил (ВС) России.

О сброшенном украинском флаге военкоры сообщали в ночь на 29 декабря. Журналисты отметили, что таким образом ВСУ пытаются имитировать успех на поле боя. На приложенном к публикации видео запечатлен флаг Украины, который установили на железной бочке. При этом российские войска водрузили знамя на уничтоженную украинскую технику.

26 декабря военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные прорвали оборону ВСУ в Старице Харьковской области и заняли населенный пункт. По его словам, операция позволила бойцам ВС РФ значительно расширить зону контроля на данном участке фронта и получить оперативный простор для маневренных действий.

Ранее военный рассказал, как происходит сдача в плен во время боя.

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