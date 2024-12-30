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В Селидово рассказали о расстреле ВСУ мирных жителей

Жительница Селидово Ковалева обвинила ВСУ в расстреле мирного населения
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Жительница Селидово Марина Ковалева рассказала РИА Новости, что солдаты ВСУ в Селидово в ДНР переодевались в форму без знаков отличия и стреляли по местным жителям.

По ее словам, что жила со своей семьей на втором этаже многоэтажного дома. Во время боев они питались вместе с соседом Юрием. Однажды жильцы дома пустились на первый этаж, чтобы взять лекарства и спальные принадлежности у соседей. Юрий с сыном Марины зашли на кухню, где их заметили украинские военные и попросили выйти на улицу.

Женщина рассказала, что после этого услышала автоматную очередь. По словам Ковалевой, она с ребенком закрылась в квартире на втором этаже, где украинские солдаты их не нашли.

Потом соседка россиянки с первого этажа рассказала, как видела в глазок, что на солдатах не было повязок и других различительных знаков.

26 декабря военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные прорвали оборону ВСУ в Старице Харьковской области и заняли населенный пункт. По его словам, операция позволила бойцам ВС РФ значительно расширить зону контроля на данном участке фронта и получить оперативный простор для маневренных действий.

Ранее российские войска обратились к бойцам ВСУ из-за сброшенного под Работино флага.

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