Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тульской области предупредили об угрозе атаки дронов

Власти Тульской области сообщили об угрозе атаки беспилотников
close
Inna Varenytsia/Reuters

В Тульской области объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства по региональной безопасности.

«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:27 по московскому времени.

Жителей и гостей региона призвали сохранять бдительность.

Незадолго до этого губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что над территорией региона сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят необходимые проверки, добавил он.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 2 января над регионами России было сбито 13 беспилотников. Дроны уничтожались над территорией Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Калужской областей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами