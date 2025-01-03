В Тульской области предупредили об угрозе атаки дронов

В Тульской области объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства по региональной безопасности.

«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:27 по московскому времени.

Жителей и гостей региона призвали сохранять бдительность.

Незадолго до этого губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что над территорией региона сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят необходимые проверки, добавил он.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 2 января над регионами России было сбито 13 беспилотников. Дроны уничтожались над территорией Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Калужской областей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.