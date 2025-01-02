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Военнопленный рассказал, что украинских женщин готовят к службе по контракту

Военнопленный Салий: ВСУ готовят женщин-контрактниц в Полтавской области
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Alina Smutko/Reuters

Мобилизованный младший лейтенант Павел Салий ВСУ, попавший в плен в районе села Трудовое в ДНР, рассказал, что украинское командование готовит женщин-контрактниц в Полтавской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам военнопленного, он проходил подготовку в Полтавской области вместе с иностранными наемниками.

«Там же, в иностранном легионе, мы видели, что приезжают служить женщины-контрактницы», — поделился Салий.

До этого взятый в плен в Донбассе наемник из Великобритании Хейден Уильям Дэвис рассказал, что 12 иностранных наемников, воюющих за Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Донбассе, покинули свои позиции в знак протеста против действий украинского командования.

По словам Дэвиса, он лично слышал по рации, как кому-то был отдан приказ ликвидировать трех гражданских лиц. Дэвис утверждает, что украинские военные выстрелили в женщину и подростка, это стало для 12 наемников последней каплей.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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