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ФСБ задержала сотрудника Росжелдора по подозрению во взяточничестве

ФСБ: сотрудника Росжелдора Веселова задержали по подозрению во взятке
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Силовики задержали заместителя начальника управления транспортной безопасности Росжелдора Веселова П. А. по подозрению во взяточничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«Установлено, что заместитель начальника управления транспортной безопасности Росжелдора Веселов П. А., руководитель ООО «Лаборатория ФТБ» и фонда «Транспортная безопасность» Благушин А. С. получили взятку в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предполагаемым взяткодателем является глава неназванной коммерческой организации, который просил за взятку оформить аккредитацию «в качестве подразделения транспортной безопасности».

В итоге Веселова обвинили в получении взятки, а Благушина — в посредничестве. Оба признали свою вину. Суд отправил мужчин в СИЗО на время расследования.

28 декабря стало известно, что бывшему мэру дагестанского города Избербаш Магомеду Исакову, который подозревается в получении взятки в 3,9 млн рублей, во второй раз продлили арест — до 27 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось о случае в Волгограде, где сотрудник опеки потребовал у многодетной матери взятку и отправился в колонию.

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