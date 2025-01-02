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Российские солдаты установили триколор в Белогорье

Рогов сообщил о воздвижении российского флага в запорожском Белогорье
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные воздвигли триколор в селе Белогорье Запорожской области, рассказал в беседе с РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Враг понес большие потери и был вынужден отступить. Наши войска водрузили флаг России в Белогорье. Сейчас идет зачистка западной и северной части села», — сообщил Рогов.

30 декабря Рогов заявлял, что гарнизон вооруженных сил Украины в поселке Великая Новоселка на Времевском направлении Запорожской линии фронта фактически обречен.

По его словам, для украинской армии нет никакого военного смысла дальше оборонять населенный пункт. Рогов отметил, что российские войска продолжают «обхват» поселка. Для того, чтобы гарнизону ВСУ покинуть это место, ему придется прорываться с боями по единственной проселочной дороге, неся потери.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

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