Рогов: гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен, Киев отказал ему в выходе

Гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Великая Новоселка на Времевском направлении Запорожской линии фронта фактически обречен. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ в Великой Новоселке фактически обречены. Киевский режим, отказав гарнизону в отходе, обрек их на поражение ради своих политических амбиций», — заявил собеседник агентства.

Рогов добавил, что для украинской армии нет никакого военного смысла оборонять дальше поселок. По его словам, российские войска продолжают «обхват» поселка. Для того, чтобы гарнизону ВСУ покинуть это место, ему придется прорываться с боями по единственной проселочной дороге, неся потери.

Собеседник агентства также рассказал, что у бойцов Вооруженных сил Украины в Новоселке есть выбор — или сдаться в плен, или быть уничтоженными.

До этого Рогов сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги. В самом поселке находится крупный командный и логистический пункт украинской армии.

29 декабря Рогов сообщил, что в Великой Новоселке украинские военные запросили у командования эвакуацию, однако получили отказ. Причиной тому стал факт того, что коридоры отхода отрезала российская армия. По его словам, ВСУ потеряли возможность оставить поселок без потерь.

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