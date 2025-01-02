Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Разведка РФ уничтожила опорные пункты ВСУ в районе Работино Запорожской области
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Разведчики группировки «Днепр» российских войск обнаружили и поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом рассказал РИА Новости разведчик с позывным «Немец».

По его словам, в операции был задействован беспилотник. Все выявленные цели были уничтожены, заявил боец.

Утром 2 января назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры. Однако он не уточнил, о каких объектах идет речь.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Москва назначила губернатором региона Евгения Балицкого. Часть Запорожской области, в том числе город Запорожье, продолжают оставаться под контролем Вооруженных сил Украины. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее Украине предрекли потерю территорий при отказе от переговоров.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами