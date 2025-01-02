Разведчики группировки «Днепр» российских войск обнаружили и поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом рассказал РИА Новости разведчик с позывным «Немец».

По его словам, в операции был задействован беспилотник. Все выявленные цели были уничтожены, заявил боец.

Утром 2 января назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры. Однако он не уточнил, о каких объектах идет речь.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Москва назначила губернатором региона Евгения Балицкого. Часть Запорожской области, в том числе город Запорожье, продолжают оставаться под контролем Вооруженных сил Украины. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее Украине предрекли потерю территорий при отказе от переговоров.