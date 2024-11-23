Украинец залил газовым баллончиком военкомов, не сумев дать взятку

Житель Хмельницкой области залил слезоточивым газом патруль ТЦК (украинский аналог военкомата), отказавшийся от взятки в $200. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Хмельницкий областной ТЦК.

«21 ноября в городе Полонное, Хмельницкой области, при составлении административных материалов за нарушение правил воинского учета, один из граждан пытался «откупиться» $200. Военнослужащий ТЦК решительно отказался от взятки. После этого мужчина сбежал, применив слезоточивый газ против полицейских и военных», — заявили в ТЦК.

В данный момент спасшийся от патруля мужчина разыскивается, против него возбуждены уголовные дела за попытку дачи взятки и сопротивление представителям власти.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала в Николаеве мужчину за размещенные в соцсетях предупреждения о том, что на въезде в город стоят патрули сотрудников украинских ТЦК.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.