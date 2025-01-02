ВВС Израиля ликвидировали главу внутренней безопасности ХАМАС

Самолеты военно-воздушных сил армии Израиля уничтожили главу аппарата внутренней безопасности ХАМАС Хассама Шаухана на юге сектора Газа. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По данным оборонного ведомства, глава внутренней безопасности скрывался под защитой гражданского населения в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе.

«Перед нападением было предпринято множество шагов для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточного оружия, воздушных наблюдений и дополнительной разведывательной информации», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что на Западном берегу реки Иордан вблизи города Тулькарм произошли столкновения между израильскими военными и палестинскими формированиями. По имеющимся данным, бойцы группировки «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима»), которая является боевым крылом радикального движения «Исламский джихад» (организация запрещена в России), обстреляли израильские военные машины и поразили их с помощью взрывных устройств.

31 декабря сообщалось, что йеменские повстанцы из движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве.

Ранее Франция осудила израильского министра за вторжение на палестинские территории.