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На Западном берегу реки Иордан произошли столкновения палестинцев с израильскими военными

Al Mayadeen: на Западном берегу палестинцы атаковали израильских солдат
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Ohad Zwigenberg/AP

На Западном берегу реки Иордан вблизи города Тулькарм произошли столкновения между израильскими военными и палестинскими формированиями. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Mayadeen.

По имеющимся данным, бойцы группировки «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима»), которая является боевым крылом радикального движения «Исламский джихад» (организация запрещена в России), обстреляли израильские военные машины и поразили их с помощью взрывных устройств. Израильские войска понесли потери в живой силе и технике.

31 декабря сообщалось, что йеменские повстанцы из движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве.

28 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведенной операции против группировки ХАМАС, в результате которой были задержаны свыше 240 бойцов палестинского движения и организации «Исламский джихад».

Ранее Франция осудила израильского министра за вторжение на палестинские территории.

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