Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинцы не смогли сбежать в Румынию при помощи телеги с мусором

Украинские пограничники задержали уклонистов, спрятавшихся в куче мусора
close
Reuters

Украинские пограничники задержали уклонистов, спрятавшихся в куче мусора на телеге. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на украинских пограничников.

«Житель Тячевского района Закарпатской области должен был перевезти мужчин через блокпост на телеге под кучей мусора, но их заметили. За это мужчины заплатили 4,5 тыс. долл», — сообщает издание.

Мужчины были задержаны пограничниками.

До этого представители пророссийского подполья «Дозор» рассказали, что украинские войска принудительно выселяют прифронтовые населенные пункты, из которых вынуждены отступать под напором российских войск.

Уточняется, что принудительная эвакуация проводится украинскими войсками в Харьковской и Запорожской областях, а также в Донецкой народной республике, где Вооруженные силы Украины вынуждены отступать под натиском атакующих российских войск.

Ранее сообщалось, что украинцы придумали новую схему уклонения от мобилизации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами