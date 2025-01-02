Украинские пограничники задержали уклонистов, спрятавшихся в куче мусора на телеге. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на украинских пограничников.

«Житель Тячевского района Закарпатской области должен был перевезти мужчин через блокпост на телеге под кучей мусора, но их заметили. За это мужчины заплатили 4,5 тыс. долл», — сообщает издание.

Мужчины были задержаны пограничниками.

До этого представители пророссийского подполья «Дозор» рассказали, что украинские войска принудительно выселяют прифронтовые населенные пункты, из которых вынуждены отступать под напором российских войск.

Уточняется, что принудительная эвакуация проводится украинскими войсками в Харьковской и Запорожской областях, а также в Донецкой народной республике, где Вооруженные силы Украины вынуждены отступать под натиском атакующих российских войск.

Ранее сообщалось, что украинцы придумали новую схему уклонения от мобилизации.