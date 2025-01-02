В Самарской области назвали сумму выплаты за контракт с Минобороны РФ

Жители Самарской области при заключении контракта с министерством обороны Российской Федерации с 1 января по 1 февраля получат единовременную выплату в размере 4 млн рублей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

Уточняется, что за первый год службы выплаты составят 7 млн рублей. Кроме того, военнослужащим и их семьям предоставляются льготы и социальные гарантии.

Общественный советник губернатора Самарской области Максим Девятов отметил, что указанная выплата является самой высокой в стране. Чиновник пригласил жителей российских регионов, решивших вступить в ряды Вооруженных сил России, заключить контракт от Самарской области.

В настоящее время в Самарской области продолжается отбор на военную службу по контракту.

Также сообщалось, что с 1 января 2025 года в Татарстане размер выплаты за подписание контракта с министерством обороны России для участия в СВО увеличен с 2 млн до 2,2 млн рублей.

Ранее в Кремле рассказали, могут ли награды влиять на размер выплат раненым участникам СВО.