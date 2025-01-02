ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли за сутки 37 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра в Херсонской области, сообщает РИА Новости.

«В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 17 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью», — приводит агентство слова собеседника.

По его данным, под обстрелы попали 10 населенных пунктов региона. Атакам подверглись Новая Каховка, Алешки, Днепряны, Малая Кардашинка, Каховка, Подстепное, Песчановка, Старая Збурьевка, Корсунка, Новая Збурьевка.

В первый день нового 2025 года Вооруженные силы Украины за сутки на всех направлениях боя потеряли до 1050 солдат. Российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, используя оперативно-тактическую авиацию и ударные беспилотные летательные аппараты. В Херсонской области была повреждена критическая инфраструктура.

Ранее российский дрон дубинкой сбил беспилотник ВСУ.