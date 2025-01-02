Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Калужской области средства ПВО сбили беспилотник ВСУ

Губернатор Шапша: в Обнинске силы ПВО сбили украинский беспилотник
close
Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в городе Обнинск сбили украинский беспилотник. Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью силами ПВО на окраине города Обнинска подавлен БПЛА», — заявил он.

По предварительным данным, в результате падения дрона никто не пострадал. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб города.

До этого на окраине города Людиново в Калужской области нашли обломки беспилотника. По словам губернатора, после работы системы противовоздушной обороны местные жители могут находить обломки беспилотников раньше сотрудников спасательных служб. Шапша призвал жителей быть внимательными и информировать экстренные службы при обнаружении обломков.

17 декабря стало известно, что в 2025 году в России начнут испытывать систему идентификации гражданских БПЛА. Испытания пройдут на территории Калужской области.

Ранее Ростовскую область атаковали пять БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами