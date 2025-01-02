В Калужской области средства ПВО сбили беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в городе Обнинск сбили украинский беспилотник. Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью силами ПВО на окраине города Обнинска подавлен БПЛА», — заявил он.

По предварительным данным, в результате падения дрона никто не пострадал. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб города.

До этого на окраине города Людиново в Калужской области нашли обломки беспилотника. По словам губернатора, после работы системы противовоздушной обороны местные жители могут находить обломки беспилотников раньше сотрудников спасательных служб. Шапша призвал жителей быть внимательными и информировать экстренные службы при обнаружении обломков.

17 декабря стало известно, что в 2025 году в России начнут испытывать систему идентификации гражданских БПЛА. Испытания пройдут на территории Калужской области.

Ранее Ростовскую область атаковали пять БПЛА.