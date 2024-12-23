На окраине города Людиново в Калужской области нашли обломки беспилотника. Об этом заявил губернатор области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте инцидента работает оперативная группа. Губернатор добавил, что после работы системы противовоздушной обороны местные жители могут находить обломки беспилотников раньше сотрудников спасательных служб.

Шапша призвал жителей быть внимательными и информировать экстренные службы при обнаружении обломков. Он также призвал не приближаться к разрушенным частям беспилотников, поскольку в них может быть взрывчатка.

До этого сообщалось, что в следующем году в России начнут испытывать систему идентификации гражданских БПЛА. Испытания пройдут на территории Калужской области. Впервые будут объединены 7–8 технологий российских компаний, которые раньше тестировались по отдельности. Так, спутниковый трекер для дрона разработал Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича.

Ранее российские военные уничтожили беспилотник в Брянской области.