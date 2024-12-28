ЦАХАЛ ликвидировал командный центр ХАМАС в больнице Джебалии, сотни боевиков задержаны

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале об операции против ХАМАС, в результате которой были задержаны свыше 240 бойцов палестинского движения и организации «Исламский джихад» (организация запрещена в России).

Согласно публикации, ЦАХАЛ действовал вместе со Службой общей безопасности Израиля в больнице Камаль-Адван в Джебалии. По данным израильской армии, там находился командный центр ХАМАС.

В посте отмечается, что до операции из медучреждения эвакуировали 350 пациентов, врачей и других сотрудников. Директора задержали для допроса, так как он подозревается в сотрудничестве с ХАМАС. ЦАХАЛ утверждает, что во время операции бойцы движения использовали против израильских военных противотанковые ракеты, а также выдавали себя за пациентов больницы и пытались покинуть район операции на машинах скорой помощи.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Франция осудила израильского министра за вторжение на палестинские территории.