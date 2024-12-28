Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦАХАЛ ликвидировал командный центр ХАМАС в больнице Джебалии, сотни боевиков задержаны

ЦАХАЛ задержал более 240 бойцов ХАМАС в ходе операции в Джебалии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале об операции против ХАМАС, в результате которой были задержаны свыше 240 бойцов палестинского движения и организации «Исламский джихад» (организация запрещена в России).

Согласно публикации, ЦАХАЛ действовал вместе со Службой общей безопасности Израиля в больнице Камаль-Адван в Джебалии. По данным израильской армии, там находился командный центр ХАМАС.

В посте отмечается, что до операции из медучреждения эвакуировали 350 пациентов, врачей и других сотрудников. Директора задержали для допроса, так как он подозревается в сотрудничестве с ХАМАС. ЦАХАЛ утверждает, что во время операции бойцы движения использовали против израильских военных противотанковые ракеты, а также выдавали себя за пациентов больницы и пытались покинуть район операции на машинах скорой помощи.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Франция осудила израильского министра за вторжение на палестинские территории.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами