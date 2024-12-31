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В Минобороны РФ рассказали об ударе по заводу, изготавливающему снаряды для ВСУ

МО: ВС РФ поразили завод по производству снарядов для ВСУ и склад с дронами
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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки поразили одно предприятие по производству снарядов для нужд украинских войск и один склад с ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

По данным ведомства, в соответствующих операциях приняли участие артиллерийские расчеты и расчеты дронов в составе группировок войск ВС РФ. Кроме того, к работе подключились оперативно-тактическая авиация и ракетные войска.

«Нанесено поражение предприятию по изготовлению боеприпасов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») в 138 районах», — говорится в заявлении.

31 декабря координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ночью российские военнослужащие нанесли удар по механическому заводу в городе Павлограде в Днепропетровской области Украины. Как он сказал, предприятие занимается производством и сборкой ракет.

Более того, в районе завода находится полигон. Здесь иностранные инструкторы обучают украинских солдат работать с техникой стран — членов НАТО, подчеркнул координатор подполья.

Ранее россиянам рассказали, сколько населенных пунктов ВС РФ взяли под контроль в 2024 году.

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