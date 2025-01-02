Над Брянской областью уничтожили два беспилотника

Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью

Над территорией Брянской области сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, силы ПВО Минобороны Российской Федерации обнаружили и уничтожили дрон самолетного типа.

Губернатор подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Богомаз выразил благодарность российским военнослужащим.

Спустя 32 минуты губернатор сообщил об уничтожении над территорией региона еще одного беспилотника самолетного типа.

2 января сообщалось, что в Тульской области отменили режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.