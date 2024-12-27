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Российские военные вывели из строя танк ВСУ в Харьковской области

Минобороны РФ: расчет БПЛА уничтожил украинский танк в Харьковской области

Российские солдаты при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В публикации уточняется, что удар по украинской технике нанес расчет FPV-дрона в составе группировки войск «Север».

27 декабря пресс-служба российского военного ведомства заявила, что подразделения группировки войск «Север» за прошедшую неделю ликвидировали более 2 450 бойцов ВСУ и вывели из строя 11 украинских танков. В том числе солдаты Вооруженных сил РФ уничтожили несколько танков Abrams и Leopard, произведенных в США и Германии соответственно.

За день до этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские бойцы прорвали оборону ВСУ в населенном пункте Старица в Харьковской области. После этого военнослужащие ВС РФ начали зачищать отдельные участки от украинских солдат и продолжили продвигаться вперед вдоль реки Северский Донец, подчеркнул аналитик.

Ранее российские бойцы завершили зачистку населенного пункта Лозовая в Харьковской области от ВСУ.

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