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Пленный рассказал о приказе Сырского перевести военных медиков в пехоту

Пленный Набока: Сырский приказал перевести 20% военных медиков в пехоту
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал перевести в пехоту 20% военных медиков. Об этом сообщил военнопленный Евгений Набока в беседе с РИА Новости.

«Пришел приказ из Киева, Сырского (главкома ВСУ Александра Сырского. — «Газета.Ru») — 20% работников всех крупных госпиталей Украины перевести в боевые части», — отметил он.

По словам пленного, 10 ноября прошлого года из госпиталя, где он служил санитаром, забрали часть персонала.

«Говорили, что будут делать еще второй список на 100 человек», — добавил Набока и уточнил, что в этот перечень попадали военные врачи.

21 декабря издание The Guardian писало, что ВСУ все больше комплектуются пожилыми и неопытными солдатами, поскольку президент Украины Владимир Зеленский сопротивляется призывам администрации Джо Байдена снизить призывной возраст с 25 до 18 лет. Один из офицеров ВСУ заявил, что большинство недавно мобилизованных непригодны к службе из-за возраста, болезней или алкоголизма. Ситуация настолько серьезна, что Генштаб перебросил специалистов ПВО на передовую, несмотря на риски для противовоздушной обороны.

Ранее украинский пленный сообщил о мобилизации мужчины, страдающего аутизмом.

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