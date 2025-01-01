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Подразделения группировки «Юг» заняли выгодные рубежи в зоне СВО

МО: ВСУ потеряли более 250 бойцов в зоне ответственности группировки «Юг»
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Юг» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Часов Яр, Дальнее и Курахово Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Также российские бойцы отразили контратаку штурмовой группы украинской армии.

ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, автомобиль, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что ВСУ за сутки потеряли более 290 человек в зоне группировки «Юг».

Начальник оперштаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча» рассказал в интервью ТАСС, что основные бои в Часовом Яре ДНР сконцентрировались вокруг огнеупорного комбината. По его словам, в городе продолжаются жестокие кровопролитные бои.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр.

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