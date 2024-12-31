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Российский военный рассказал о жестоких боях в Часовом Яре

ТАСС: в Часовом Яре основные жестокие бои идут за огнеупорный комбинат
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Ukraine Patrol Police/AP

Основные бои в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР) сконцентрировались вокруг огнеупорного комбината. Об этом ТАСС сообщил начальник оперштаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча».

«В Часовом Яре продолжают идти жестокие кровопролитные бои. Основное поле битвы по-прежнему огнеупорный комбинат, прозванный «Цитаделью», за который бьются в настоящий момент десантники 98-й дивизии ВДВ», — сказал военный.

По его словам, бойцы 200-й отдельной мотострелковой бригады и добровольцы 88-й РДБр «Эспаньола» выбивают украинских солдат из частных жилых домов в микрорайоне Северный.

Противник понимает, что не удержит Часов Яр, однако продолжает отчаянно сопротивляться, отметил Чукча. Он выразил уверенность, что Вооруженные силы (ВС) РФ будут праздновать взятие этого города в 2025 году. До установления российского контроля над населенным пунктом «осталось немного», добавил собеседник агентства.

29 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ «цепляются» за город, так как его потеря даст возможность ВС РФ наступать одновременно на нескольких направлениях. Он отметил, что сейчас активные бои идут в районе автовокзала.

До этого сообщалось, что иностранная техника, которую ВСУ используют в боях за Часов Яр, не может справиться с погодными условиями региона.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» рассказал, как будут развиваться события в зоне СВО в 2025 году.

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