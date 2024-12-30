Пленный ВСУ: на Красноармейском направлении нет прикрытия

Военнопленный ВСУ Александр Северенник рассказал ТАСС, что украинское командование не обеспечивает прикрытие своих подразделений на Красноармейском (Покровском) направлении.

По словам бойца, он попал в плен, когда выполнял задание командования по ведению наблюдения.

«Оказались без прикрытия, без вооружения практически», — поделился Северенник.

Он добавил, что прикрытия не было ни с одной стороны. В результате украинских военных взяли в плен российские штурмовики.

До этого пленный украинский военный рассказал, что командование выдало его подразделению для обороны позиции лопатки, а не автоматы.

По словам пленного бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 81-й отдельной аэромобильной бригады Олега Ахметова, командование вручило его подразделению лопатки и отправило солдат на позицию без оружия, объяснив, что никто по ним не будет стрелять.

Ранее украинец сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны.