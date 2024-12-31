Российский посол объяснил трудности передачи оружия Украине со стороны Греции

Посол РФ Маслов: Греция не может передать оружие ВСУ без согласия Москвы

Греция не может передать российское оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ) без согласия Москвы. Об этом заявил посол России в стране Андрей Маслов в интервью информационному сайту militaire.gr.

Дипломат уточнил, что между Россией и Грецией действуют соглашения о военно-техническом сотрудничестве, а также о поставке продукции военного назначения. В рамках этих документов Афины обязаны получить письменное согласие Москвы для реализации своих решений.

«Это не политическое, а международно-правовое обязательство Греции, которое необходимо соблюдать», — сказал Маслов.

В ходе интервью греческий журналист напомнил, что в течение многих лет Греция усиливала свою оборону за счет российских систем вооружения.

29 декабря портал Pronews.gr сообщил, что правительство Греции планирует поставить Украине 24 зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Этот тип вооружения используется для поражения самолетов, а также против управляемых ракет.

Ранее посла РФ спросили, есть ли в Греции разногласия по вопросу Украины.