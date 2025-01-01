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В Курской области объявлялась ракетная тревога

Ракетная тревога краткосрочно объявлялась в Курской области
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Антон Вергун/РИА Новости

Ракетная тревога краткосрочно объявлялась в Курской области. Об этом сообщалось в Telegram-канале оперативного штаба региона.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — сообщили в оперативном штабе в 00.05 (МСК).

Чуть позже, в 00.09 (МСК) ракетная опасность была отменена.

До этого в Таганроге объявили ракетную опасность.

Также сегодня в городе Севастополе объявили ракетную опасность. Однако спустя несколько минут после объявления тревоги губернатор города Михаил Развожаев заявил, что предупреждение о ракетной опасности отменено.

Ранее в МО назвали число сбитых за день в регионах РФ украинских беспилотников.

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