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Военкоры сообщили об освобождении Курахово

«Русская весна»: российские войска разгромили последний оплот ВСУ Курахово
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска разгромили последний оплот Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«5-я бригада подняла флаг России над промзоной Курахово, завершив разгром ВСУ в городе», — пишет канал.

Уточняется, что в последнем оплоте обороны украинской армии в Курахово, промышленной зоне с тремя заводами в западной части города, российские войска воздрузили флаг в районе завода «Электросталь», таким образом подтвердив свой контроль над это территорией.

Накануне о том, что российские войска выбили ВСУ из западной части Курахово, сообщил украинский военнослужащий с позывным «Мучной».

До административной западной границы Курахово российским войскам осталось пройти около километра. При этом российские войска присутствуют на западе от Курахово, пытаясь окружить украинскую группировку в этом районе, перерезая основные дороги к Курахово.

Ранее ВС РФ освободили Новотроицкое.

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