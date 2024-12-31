Российские войска взяли штурмом промышленную зону Курахово

Российские войска совершили успешный прорыв в западную часть Курахово в Донецкой Народной Республике, взяв под контроль промышленную зону и воздрузив флаг возле завода «Электросталь». Об этом заявил украинский военнослужащий с позывным «Мучной», которого цитирует издание «Страна».

«Не удивлюсь, если до завтра они полностью заберут всю промку», — пишет «Мучной», комментируя продвижение российских войск.

Издание дополняет, что до западной административной границы Курахово российским войскам осталось не более километра.

При этом российские войска присутствуют на западе от Курахово, пытаясь окружить украинскую группировку в этом районе, перерезая основные дороги к Курахово.

До этого военнослужащие РФ взяли под контроль комплекс гаражей в промзоне Курахово.

Также 30 декабря в одном из микрорайонов Курахово, зачищенном от ВСУ, подняли российский флаг. Отмечается, что триколор на одну из многоэтажек водрузил боец 110-й бригады с позывным «Солнце».

Ранее ВС РФ освободили Новотроицкое.