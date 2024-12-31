Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились кадры уничтожения колонны РСЗО HIMARS в Херсонской области

Уничтожение силами РФ колонны HIMARS в Херсонской области попало на видео
close
Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Опубликована видеозапись удара российских войск по колонне американских РСЗО HIMARS в Херсонской области. Кадрами поделился Telegram-канал Lostarmour.

На кадрах запечатлено уничтожение техники противника, предположительно, ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса. Уничтожение HIMARS подтверждается данными объективного контроля.

По данным «Sputnik Ближнее зарубежье», в атаке были использованы несколько ракет ОТРК «Искандер-М», оснащенных осколочно-фугасными и кассетными боеголовками.

Сегодня в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства и семь снарядов от реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства.

До этого специалисты МЧС России нашли и успешно уничтожили боевую часть ракеты HIMARS в городе Рыльск под Курском.

Ранее по Льгову Курской области был нанесен удар при помощи РСЗО HIMARS.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами