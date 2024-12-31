Появились кадры уничтожения колонны РСЗО HIMARS в Херсонской области

Уничтожение силами РФ колонны HIMARS в Херсонской области попало на видео

Опубликована видеозапись удара российских войск по колонне американских РСЗО HIMARS в Херсонской области. Кадрами поделился Telegram-канал Lostarmour.

На кадрах запечатлено уничтожение техники противника, предположительно, ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса. Уничтожение HIMARS подтверждается данными объективного контроля.

По данным «Sputnik Ближнее зарубежье», в атаке были использованы несколько ракет ОТРК «Искандер-М», оснащенных осколочно-фугасными и кассетными боеголовками.

Сегодня в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства и семь снарядов от реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства.

До этого специалисты МЧС России нашли и успешно уничтожили боевую часть ракеты HIMARS в городе Рыльск под Курском.

Ранее по Льгову Курской области был нанесен удар при помощи РСЗО HIMARS.