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Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение в Харьковской области

Минобороны: потери ВСУ составили более 440 бойцов в зоне действий «Запада»
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение по переднему краю в Харьковской области и в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным пресс-службы, российские бойцы нанесли поражение живой силе и механизированным бригадам ВСУ, а также бригадам территориальной обороны и национальной гвардии. Атака, по данным оборонного ведомства, проводилась возле населенных пунктов Двуречная, Западное, Ковшаровка Харьковской области, Ивановка, Торское и Терны в ДНР.

«Потери противника составили свыше 440 военнослужащих», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, российские бойцы уничтожили три бронетранспортера американского производства, шесть пикапов, а также гаубицу производства Великобритании и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

До этого российское подразделение группировки войск «Центр» нанесло поражение живой силе и технике украинской армии в ДНР. По данным пресс-службы, российские бойцы продвинулись вглубь обороны противника и нанесли поражение механизированным, мотопехотным и горно-штурмовым бригадам армии Украины. Атака, по данным Минобороны, проводилась возле населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Шевченко, Даченское и Песчаное.

Ранее россиянам рассказали, сколько населенных пунктов ВС РФ взяли под свой контроль в 2024 году.

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